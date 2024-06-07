Исследование: безналичные платежи ведут к увеличению трат

Исследование показывает, что этот эффект особенно проявляется при покупке предметов, которые обычно используются для демонстрации статуса, таких как ювелирные изделия. Однако данный эффект не наблюдался при пожертвованиях или чаевых.

Интересно, что традиционные способы сбора наличных денег, такие как банки для чаевых и спиральные колодцы желаний, оказались так же эффективны, как и безналичные терминалы для сбора чаевых или пожертвований.

Шомбургк советует потребителям быть внимательными к методам оплаты, чтобы сократить расходы, особенно в условиях текущего кризиса стоимости жизни. Носить наличные деньги вместо карт может помочь контролировать траты, так как физическое отслеживание потраченных сумм делает процесс более осознанным.