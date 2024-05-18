Исследование: болезни Альцгеймера и Паркинсона прогрессируют из-за климата

Наш мозг, как компьютер, адаптируется к окружающей среде. Он регулирует температуру тела, заставляя нас потеть или искать прохладу. Но повышение температуры нарушает эту работу. Нейроны мозга работают в определенном диапазоне температур. Даже небольшой скачок из-за жары выводит их из строя.

Лекарства от некоторых заболеваний мозга могут усугубить проблему, мешая организму регулировать температуру. А тепловые волны нарушают сон, что ухудшает состояние больных эпилепсией. Жара сгущает кровь, повышая риск инсультов.

Ученые призывают к борьбе с изменением климата. Необходимо разрабатывать меры по снижению выбросов парниковых газов. Врачи же советуют людям с заболеваниями мозга следить за погодой и принимать меры предосторожности в жару.

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