Исследование: частые походы в сауну делают людей счастливее

Результаты исследования опубликованы в журнале International Journal of Circumpolar Health. В ходе работы исследователи опросили 971 человека из северных регионов Швеции, среди которых 66% использовали сауну хотя бы раз в месяц. Сравнив эту группу с теми, кто не посещал сауну, ученые отметили, что люди, регулярно пользующиеся сауной, спят лучше, чувствуют себя более энергичными и оценивают свое здоровье как физическое, так и психическое на более высоком уровне.

Интересно, что для достижения этих эффектов не обязательно посещать сауну ежедневно. По данным исследования, оптимальный режим — 1−4 посещения сауны в месяц. Использование сауны более 4 раз в неделю не дает дополнительных улучшений в самочувствии.

В то же время, исследователи отмечают, что результаты нуждаются в дальнейшем анализе, так как группа пользователей сауны была моложе, более активна и реже курила. В будущем учёные планируют провести дополнительные исследования, чтобы точнее выяснить, насколько именно сауна влияет на здоровье.

Это исследование стало частью более крупной работы — MONICA study, которая изучает факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний в северных районах Швеции.

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