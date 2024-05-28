Исследование: ChatGPT ошибается в ответах на вопросы по программированию

Группа также представила свои результаты на конференции CHI 2024. ChatGPT и другие подобные чат-боты стали очень популярны среди пользователей, однако, помимо полезной информации, они часто дают неверные ответы, причем это не всегда сразу заметно.

Ученые отметили, что многие студенты программирования начали использовать чат-ботов не только для помощи в написании кода, но и для получения ответов на вопросы о программировании. Они проверили точность ответов ChatGPT на 517 вопросах с StackOverflow и обнаружили, что он дал правильный ответ всего в 52% случаев. К тому же ответы оказались более длинными, чем ответы экспертов-людей.

Также, исследование показало, что участники исследования предпочитали ответы ChatGPT в 35% случаев, и часто не замечали ошибок — ошибочные ответы игнорировались в 39% случаев.