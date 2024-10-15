Исследование: человек может различать запахи с точностью до миллисекунд

Для эксперимента команда разработала уникальное устройство, которое контролирует подачу запахов с точностью до 18 миллисекунд. Участники испытаний должны были различать две смеси запахов, представленных с точно измеренными задержками. Результаты показали, что уже при задержке в 60 миллисекунд участники могли отличить запахи, несмотря на то, что не знали правильный порядок их подачи.

Согласно полученным данным, люди способны обрабатывать запахи так же быстро, как воспринимают цвет.