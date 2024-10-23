Исследование: даже кратковременные тренировки могут снизить риск диабета

Исследование: даже кратковременные тренировки могут снизить риск диабетаВсего 30 минут физической активности оказывают позитивный эффект
Участники эксперимента продемонстрировали улучшение метаболизма глюкозы после физической активности, что может оказать положительное влияние на профилактику диабета второго типа. В рамках исследования, опубликованного в журнале Journal of Endocrinological Investigation, 32 участника в возрасте от 20 до 35 лет прошли тест на переносимость глюкозы, после чего занимались легким бегом. Результаты показали, что уровень глюкозы натощак снизился с 82.8 до 78.5 мг/дл, а уровень глюкозы через час после нагрузки — с 122.8 до 111.8 мг/дл.
Уровень инсулина также уменьшился с 57.4 до 43.5 мкМЕ/мл. Увеличение индексов чувствительности к инсулину подтверждает, что даже кратковременные физические нагрузки могут значительно снизить риск диабета, улучшая контроль за уровнем глюкозы в крови всего через сутки после тренировки.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.