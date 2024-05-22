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Наука и технологии
Опубликовано 22 мая 2024, 23:52
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Исследование: древние вирусы могут влиять на психические расстройства

Проведен анализ данных тысяч людей
Новое исследование, проведенное Королевским Колледжем в Лондоне, обнаружило, что тысячи ДНК-последовательностей, происходящих от древних вирусных инфекций, выражаются в мозге и могут способствовать развитию психических расстройств, таких как шизофрения, биполярное расстройство и депрессия.
Исследование: древние вирусы могут влиять на психические расстройства

© Ferra.ru

До недавнего времени считалось, что эти «скрытые вирусы» являются мусорной ДНК без важной функции в организме. Однако последние исследования, опубликованные в Nature Communications, показывают, что определенные группы этих вирусов, выражающиеся в геноме человека, могут влиять на развитие психических расстройств.

Исследователи анализировали генетические данные тысяч людей с и без психических заболеваний, а также информацию из образцов мозговых тканей 800 человек, чтобы выяснить, как изменения ДНК, связанные с психическими расстройствами, влияют на экспрессию этих вирусов.

Хотя большинство генетических вариантов, связанных с психическими расстройствами, влияют на гены с известными функциями, некоторые из них предпочтительно воздействуют на экспрессию древних вирусов. Исследователи выявили пять таких вирусных сигнатур, ассоциированных с различными психическими расстройствами.

Эти результаты, хотя и требуют дополнительных исследований, могут помочь в разработке новых методов лечения или диагностики психических расстройств.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#медицина
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#вирус
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#наука
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#исследование