Исследование: древние вирусы могут влиять на психические расстройства

До недавнего времени считалось, что эти «скрытые вирусы» являются мусорной ДНК без важной функции в организме. Однако последние исследования, опубликованные в Nature Communications, показывают, что определенные группы этих вирусов, выражающиеся в геноме человека, могут влиять на развитие психических расстройств.

Исследователи анализировали генетические данные тысяч людей с и без психических заболеваний, а также информацию из образцов мозговых тканей 800 человек, чтобы выяснить, как изменения ДНК, связанные с психическими расстройствами, влияют на экспрессию этих вирусов.

Хотя большинство генетических вариантов, связанных с психическими расстройствами, влияют на гены с известными функциями, некоторые из них предпочтительно воздействуют на экспрессию древних вирусов. Исследователи выявили пять таких вирусных сигнатур, ассоциированных с различными психическими расстройствами.

Эти результаты, хотя и требуют дополнительных исследований, могут помочь в разработке новых методов лечения или диагностики психических расстройств.