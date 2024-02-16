Исследование: древняя окаменелость ящерицы оказалась подделкой

Сначала ископаемое было классифицировано как протозавры — вымершая группа длинношеих рептилий, предположительно являющихся предками архозавров, включающих динозавров и крокодилов. Однако протозавры обычно не сохранялись с таким хорошим состоянием мягких тканей. В связи с этим команда исследователей из Университета Корк в Ирландии провела более детальное исследование.

Специалисты использовали различные химические и визуальные методы, включая анализ ультрафиолетовым светом, 3D-моделирование поверхности, сканирующую электронную микроскопию и спектроскопию. Анализ показал, что нарисованный контур покрыт каким-то веществом, а под ним находится просто черная краска, нанесенная на изображение ящерицы в камне.

Хотя результат оказался разочарованием для палеонтологов, обнаружены также слабо сохранившиеся длинные кости, похожие на кости вымерших летучих рептилий.