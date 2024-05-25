Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 25 мая 2024, 00:00
1 мин.

Исследование: электромобили в 2 раза чаще сбивали людей в городе, чем авто с ДВС

Из-за низкого шума от двигателей
Учёные из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) раскрыли данные исследования, согласно которому электрокары опаснее для пешеходов, чем традиционные автомобили с бензиновым или дизельным ДВС. И это касается прежде всего городов.
Исследование: электромобили в 2 раза чаще сбивали людей в городе, чем авто с ДВС
© Michael Fousert / Unsplash

Существо этого печального феномена заключается в меньшем шуме от двигателей электромобилей по сравнению с ДВС и меньшем опыте водителей EV в сравнении с водителями классического авто. К тому же существует явная связь между частотой ДТП с участием EV и машин с ДВС в городской и сельской местности.

Так, исследователи пересчитали коррелят аварий на 32 млрд миль поездок электромобилей и 3 млн миль поездок автомобилей. Учёные пришли к выводу, что количественно автомобили с ДВС сбивали британцев чаще, чем EV, но в пересчёте на милю, электрокары сбивали людей в 2 раза чаще. В условиях города это происходило в 3 раза чаще, чем в сельской местности.

«Электрические автомобили представляют опасность для пешеходов, потому что их меньше слышно, чем бензиновые или дизельные автомобили», — отметил ведущий автор исследования, профессор эпидемиологии и статистики Фил Эдвардс.