Исследование: эмоции помогают лучше запоминать контекст

В ходе работы, проведенной под руководством докторанта Пола Богдана и профессоров Флорина и Санды Долкос, было показано, что в эмоциональных ситуациях люди не только запоминают ключевые моменты, но и лучше сохраняют в памяти контекст. Это открытие имеет важные практические последствия: правильное управление эмоциями может улучшить запоминание.

Три взаимосвязанных исследования включали анализ поведенческих данных, а также данные функциональной магнитно-резонансной томографии. Результаты показали активное взаимодействие между участками мозга, ответственными за обработку эмоций и воспоминаний. Это усиливало запоминание деталей контекста.

Более того, ученые использовали новаторскую технологию отслеживания движений глаз с помощью веб-камеры, что впервые позволило изучать эмоциональную память в удаленном формате.

Эти выводы важны для разработки стратегий борьбы с расстройствами памяти, включая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Ученые надеются, что их работа поможет создавать методы предотвращения «разрыва» памяти, что особенно важно для пожилых людей, у которых часто наблюдаются проблемы с воспроизведением контекстуальных деталей.