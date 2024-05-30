Исследование: фото еды поможет следить за питанием

Ученые провели эксперимент, в котором участники питались одинаковой едой в течение дня, а затем им нужно было рассказать о своем рационе. Одна из групп вела дневник питания с помощью фотографий еды в специальном приложении.

Оказалось, что участники, фотографирующие еду, гораздо точнее вспомнили, что и сколько они съели. Сейчас ученые работают над внедрением искусственного интеллекта, который сможет автоматически распознавать еду на фотографиях. Это позволит людям еще проще следить за своим питанием и получать более точные рекомендации по здоровому рациону.

Исследование показало, что фотографии еды — простой и эффективный способ контролировать потребляемые калории.