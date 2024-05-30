Исследование: фото еды поможет следить за питанием

Опубликовано 30 мая 2024, 21:28
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Исследование: фото еды поможет следить за питаниемЭто простой способ контролировать потребляемые калории
Ученые из университета Кёртина выяснили, что фотографии еды помогают людям следить за своим питанием. Исследование показало, что люди, фотографирующие еду, смогли точнее назвать количество потребляемых калорий, чем те, кто просто вспоминал, что ел.
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Ученые провели эксперимент, в котором участники питались одинаковой едой в течение дня, а затем им нужно было рассказать о своем рационе. Одна из групп вела дневник питания с помощью фотографий еды в специальном приложении.
Оказалось, что участники, фотографирующие еду, гораздо точнее вспомнили, что и сколько они съели. Сейчас ученые работают над внедрением искусственного интеллекта, который сможет автоматически распознавать еду на фотографиях. Это позволит людям еще проще следить за своим питанием и получать более точные рекомендации по здоровому рациону.
Исследование показало, что фотографии еды — простой и эффективный способ контролировать потребляемые калории.