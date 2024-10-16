Исследование: ИИ-боты легко обходят защитные меры в соцсетях

Ученые провели тестирование, чтобы выяснить, насколько эффективно социальные сети исполняют свои обязанности по защите. Они смогли создать «тестовый» бот и опубликовать пост на всех платформах, кроме Meta*, где процесс занял больше времени и попыток.

Наиболее простыми для запуска ботами оказались Reddit, Mastodon и X (бывший Twitter), где защита не смогла предотвратить их активность. Исследование показало, что даже с минимальными знаниями и без специальной подготовки, можно легко создать бота с использованием общедоступных технологий.

Исследователи пришли к выводу, что текущие меры защиты соцсетей недостаточны.

* Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России