Исследование: ИИ-боты легко обходят защитные меры в соцсетях

Опубликовано 16 октября 2024, 08:151 мин.
Исследование: ИИ-боты легко обходят защитные меры в соцсетяхПлатформы не справляются с вредоносной активностью
Исследование Университета Нотр-Дам показало, что боты на основе искусственного интеллекта (ИИ) способны обходить защитные механизмы в восьми популярных социальных сетях. Эти боты могут использоваться не только для легитимных целей, таких как маркетинг, но и для манипуляции общественным мнением, распространения дезинформации и мошенничества.
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Ученые провели тестирование, чтобы выяснить, насколько эффективно социальные сети исполняют свои обязанности по защите. Они смогли создать «тестовый» бот и опубликовать пост на всех платформах, кроме Meta*, где процесс занял больше времени и попыток.
Наиболее простыми для запуска ботами оказались Reddit, Mastodon и X (бывший Twitter), где защита не смогла предотвратить их активность. Исследование показало, что даже с минимальными знаниями и без специальной подготовки, можно легко создать бота с использованием общедоступных технологий.
Исследователи пришли к выводу, что текущие меры защиты соцсетей недостаточны.
* Meta, организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак