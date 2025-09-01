Исследование: ИИ делает работников тревожными, а почти половина жалуются на самочувствие из-за развития технологии

Так, аж 41% специалистов заявили, что нынешние темпы внедрения технологий ухудшают их самочувствие. Более половины признались, что обучение работе с ИИ воспринимается ими как «ещё одна работа».

С июля 2024 по июнь 2025 года LinkedIn отслеживал обсуждения с ключевыми словами вроде «выгорание» и «чувство перегрузки» и сравнивал их с упоминаниями ИИ. Выяснилось, что многие работники ощущают давление из-за необходимости срочно повышать квалификацию.

33% признались, что им стыдно за слабые знания в сфере ИИ, а 35% боятся поднимать тему на работе из-за своей неуверенности. Молодые сотрудники в два раза чаще, чем их старшие коллеги, признаются, что прибегают ко лжи о своих навыках.

При этом те, кто действительно владеет так называемым «AI capital», получают больше приглашений на собеседования и предложения о работе с более высокой зарплатой, как показало отдельное исследование Oxford Economics.

Чтобы сократить разрыв, крупнейшие компании вроде Google, Microsoft, IBM и AWS предлагают бесплатные и доступные курсы по ИИ, включая основы программирования и работу с моделями.