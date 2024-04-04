Исследование: ИИ экологичнее, чем люди при написании текстов

В ходе исследования были сравнены работы таких систем, как ChatGPT, Bloom AI, DALL-E2, и другие, с работой человека. Результаты показали, что ИИ эффективнее человека как в написании, так и в иллюстрации.

Однако авторы отмечают, что при сравнении ИИ и человека следует учитывать не только углеродный след, но и качество произведений. В настоящее время технологии не всегда способны производить работы такого же качества, как человек. Поэтому наилучшим путем, вероятно, будет сотрудничество между ИИ и человеческими усилиями.

Исследование направлено на повышение понимания влияния ИИ на окружающую среду и решение проблем, связанных с изменением климата. Авторы призывают к осторожному использованию ИИ и к совместной работе человека и ИИ для достижения устойчивого потребления и производства.