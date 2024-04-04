Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 04 апреля 2024, 01:44
1 мин.

Исследование: ИИ экологичнее, чем люди при написании текстов

Но это не означает, что он должен стать заменой писателей
Исследование, проведенное профессором Андреем Торрансом и коллегами из университета Канзаса, показало, что искусственный интеллект (ИИ) выбрасывает в среднем в сотни раз меньше углекислого газа при написании и иллюстрировании по сравнению с человеком. Однако авторы исследования утверждают, что это не означает, что ИИ может или должен заменить писателей и художников.
Исследование: ИИ экологичнее, чем люди при написании текстов

© Ferra.ru

В ходе исследования были сравнены работы таких систем, как ChatGPT, Bloom AI, DALL-E2, и другие, с работой человека. Результаты показали, что ИИ эффективнее человека как в написании, так и в иллюстрации.

Однако авторы отмечают, что при сравнении ИИ и человека следует учитывать не только углеродный след, но и качество произведений. В настоящее время технологии не всегда способны производить работы такого же качества, как человек. Поэтому наилучшим путем, вероятно, будет сотрудничество между ИИ и человеческими усилиями.

Исследование направлено на повышение понимания влияния ИИ на окружающую среду и решение проблем, связанных с изменением климата. Авторы призывают к осторожному использованию ИИ и к совместной работе человека и ИИ для достижения устойчивого потребления и производства.