Исследование: ИИ приведет к миллионам тонн электронных отходов к 2030 году

В своей статье, опубликованной в журнале Nature Computational Science, ученые подсчитали объемы электронных компонентов, таких как материнские платы и аккумуляторы, которые будут использованы для работы приложений генеративного ИИ. Эти приложения требуют специального оборудования, которое быстро устаревает.

Генеративные ИИ потребляют много ресурсов и энергии, что приводит к необходимости использования большого количества батарей для обеспечения их работы в случае отключений электроэнергии. Однако всё это оборудование имеет срок службы, и с его устареванием возникают проблемы с утилизацией.

Для оценки ожидаемого объема электронных отходов, команда исследователей проанализировала количество оборудования, которое обычно используется в дата-центрах, а также срок службы его компонентов. Они сделали предположения о будущем спросе на такие приложения и интегрировали все данные в компьютерную модель для прогнозирования.

Модель показала, что при сохранении текущих тенденций индустрия ИИ может произвести от 1,2 до 5,0 миллиона тонн электронных отходов к концу десятилетия. Объемы отходов могут вырасти с 2,6 тысячи тонн в 2023 году до 2,5 миллиона тонн в год к 2030 году.