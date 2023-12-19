Наука и технологии
16:15, 19 декабря 2023
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Исследование: ИИ учится и запоминает, как человеческий мозг

Точнее его гиппокампом

Исследователи обнаружили сходство между процессами памяти искусственного интеллекта (ИИ) и гиппокампом человеческого мозга.

Команда, изучающая принципы консолидации памяти, уподобила модели ИИ рецептору NMDA в мозге. Этот рецептор способствует формированию памяти, а ион магния выступает в роли привратника. Поразительно, но исследователи обнаружили, что модель трансформера, краеугольный камень ИИ, работает аналогично этому мозговому механизму.

Изменение параметров трансформера, имитирующее работу привратника NMDA-рецепторов, значительно улучшило его долговременную память. Это открытие не только углубляет наше понимание того, как ИИ обучается, но и открывает путь к разработке передовых и недорогих систем ИИ, имитирующих человеческую память.

Источник:Institute for Basic Science
Автор:Булат Кармак
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