Исследование: каждому третьему россиянину поступали звонки от мошенников в мессенджерах

Многие мошенники предпочитают использовать сотовую связь для своих афер — так говорит исследование TelecomDaily. Однако интересный факт: каждый третий россиянин жалуется на звонки мошенников через мессенджеры. Это свидетельствует о том, что телефонные аферисты активно приспосабливаются к новым технологиям. В исследовании упоминается, что 43% опрошенных часто получают попытки контакта от мошенников в течение месяца или даже чаще.

Тем временем, 94% опрошенных уверены, что операторы связи должны брать на себя ответственность за защиту от мошенников и спама. Более того, 80% абонентов считают, что такие функции должны быть предоставлены бесплатно. Оказывается, половина пострадавших (46%) не верит в эффективность правоохранительных органов и не обращается к ним после того, как их обманули. И только каждому пятому (10,6%) удаётся вернуть украденные деньги.

Аналитики выделяют шесть основных сервисов, которые могут помочь в борьбе с телефонными мошенниками. Среди них: определитель номера, голосовой ассистент (телефонный секретарь), виртуальный номер с переадресацией вызовов, блокировка интернет-рекламы, онлайн-защита во время звонка и чёрный список от оператора. Кстати, большинство таких сервисов предоставляют «Тинькофф Мобайл», «Мегафон» и МТС — они предлагают пять из шести доступных опций.

Генеральный директор TelecomDaily, Денис Кусков, отметил, что пользователи почувствовали себя более защищёнными благодаря усилиям операторов. Они отмечают снижение частоты рекламных рассылок и нежелательных звонков. К тому же, появились новые эффективные инструменты для борьбы с нежелательными контактами, что вызывает увеличение доверия к таким решениям.