Исследование: каждый десятый россиянин круглые сутки “сидит” в соцсетях

Исследование проводилось среди россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

По имеющимся данным становится понятно, что около 36 процентов респондентов проводит в социальных сетях до трех часов в день.

26 процентов опрошенных – не менее пяти часов.

Что удивительно, были и те, кто утверждал, что сидит в соцсетях круглосуточно. Их конечно немного, около 12 процентов, однако они есть. Что примечательно, так это количество женщин среди этих 12 процентов. Их большинство.

Ну и меньше всего - 8 процентов - ответили, что в социальных сетях они проводят не более 30 минут в день.

Если говорить о причинах пользования соцсетями, некоторые отвечали, что они помогают быть в курсе новостей, другие, что используют соцсети для общения и знакомств либо для изучения чего-то нового.