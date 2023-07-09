Исследование: каждый третий россиянин опасается машин с автопилотом

Так, результат их свежего исследования показал, что около 30% опрошенных видят в автопилотируемых машинах будущее. Но в то же время треть опасаются, что водители ещё не готовы к такой технологии.

В то же время треть жителей России считает, что перед широким внедрением автопилотируемых автомобилей необходимо провести длительное тестирование.

Ещё из интересного можно отметить, что 48% опрошенных не готовы устанавливать искусственный интеллект в свои автомобили, а каждый четвёртый предпочитает водить самостоятельно.

В случае аварии с автопилотируемым автомобилем, 37,4% респондентов считают, что в первую очередь виноват будет производитель, в то время как каждый третий возложил бы вину на водителя.