Исследование: каждый второй российский школьник использует нейросети для учёбы

С началом нового учебного года ученики проявляют все больший интерес к различным гаджетам и инструментам, которые помогут им в учёбе. По данным исследования «Яндекс Рекламы», за последний год спрос на такие учебные гаджеты, как голосовые ассистенты вырос на 43%, на таймеры для учёбы — на 25%, чат-боты — на 19%, музыку для учёбы — на 13%, а интерактивные доски — на 14%.

Особенно интересным фактом является то, что 45% школьников регулярно используют голосовых ассистентов в учебных целях. Они обращаются к голосовым помощникам, чтобы получить поддержку в учёбе, и чаще всего ищут именно голосового ассистента конкретного бренда.

Сентябрь — время, когда родители и школьники выбирают образовательные платформы и занятия на новый учебный год. Интересно, что бренд школы сыграл важную роль в выборе, и 87% запросов, связанных с детским образованием, содержат название конкретных школ. Инвестиции в рекламу детского образования увеличились на 70% с начала года, что связано с активной диджитал-присутствием школ.

Помимо гаджетов, школьники также проявляют интерес к IT-сфере и программированию. Поисковые запросы по детскому программированию показывают рост интереса к языкам программирования, таким как Scratch (+30%) и Python (+16%). Курсы по разработке детских игр стали популярнее на 10%, а интерес к Roblox для детей вырос на 102% по сравнению с прошлым годом. Все это указывает на то, что школьники и их родители всё больше ориентируются на обучение в IT-сфере, включая анимацию, 3D-графику, графический дизайн и web-дизайн.