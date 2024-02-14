Исследование: хакеры используют ИИ для улучшения кибератак

В частности, использовались LLM (Large Language Models) для изучения протоколов спутниковой связи, радиолокационных технологий, исследования уязвимостей, создания контента для фишинговых кампаний. Также, хакеры применяли ИИ для фишинговых электронных писем и кода, обходящего обнаружение антивирусных приложений, написания скриптов, переводов и совершенствования своих инструментов.

Microsoft отмечает, что пока не было обнаружено «существенных атак» с использованием LLM, но компании закрывают все аккаунты и активы, связанные хакерскими группами. Хотя использование искусственного интеллекта в кибератаках пока ограничено, Microsoft предупреждает о будущих возможных сценариях, таких как голосовая подделка.