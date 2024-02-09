Исследование: хирургические процедуры по снижению веса улучшают работу мозга

Наблюдения над 130 жителями Европы с тяжелым ожирением, прошедшими гастрошунтирование, показали, что спустя два года после операции память и логическое мышление улучшились более чем на 20%.

Ученые отслеживали изменения в биологических показателях и когнитивных способностях добровольцев, обнаружив, что операция существенно улучшила работу мозга. Этот положительный эффект сопровождался увеличением толщины коры мозга, улучшением кровообращения и снижением воспалительных процессов.

Помимо физических изменений, многие пациенты также избавились от хронической депрессии. Ученые считают, что результаты говорят о том, что хирургические процедуры для снижения веса действенны не только внешне, но и способны существенно улучшить качество когнитивных функций и общую работу мозга у людей с лишним весом в долгосрочной перспективе.

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