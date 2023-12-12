Исследование: кофе повысил точность футбольных пасов, но помешал принимать решения

Исследователи из Стаффордширского университета и Университета Шираза изучили влияние кофеина на производительность опытных футболистов, используя дозировку 3 мг/кг массы тела.

Исследование дает представление о сложном танце плюсов и минусов кофеина на футбольном поле, призывая тренеров задуматься о соотношении затрат и выгод. Так что же такое кофеин - туз в рукаве игрока или скользкая дорожка к футбольным неудачам?

Решать, будет ли кофе полезен или вреден для ваших футбольных навыков, остается только вам.