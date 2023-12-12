Исследование: кофе повысил точность футбольных пасов, но помешал принимать решения

Исследование: кофе повысил точность футбольных пасов, но помешал принимать решенияРешение за вами
Кофеиновая дилемма: новое исследование показало, что малая доза кофеина может стать решающим фактором для молодых футболистов, повышая точность коротких и длинных пасов на 1,67% и 13,48% соответственно. Однако этот стимулятор на 7,14% уменьшает скорость принятия решений, что может поставить под угрозу сложность стратегии игры.
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Исследователи из Стаффордширского университета и Университета Шираза изучили влияние кофеина на производительность опытных футболистов, используя дозировку 3 мг/кг массы тела.
Исследование дает представление о сложном танце плюсов и минусов кофеина на футбольном поле, призывая тренеров задуматься о соотношении затрат и выгод. Так что же такое кофеин - туз в рукаве игрока или скользкая дорожка к футбольным неудачам?
Решать, будет ли кофе полезен или вреден для ваших футбольных навыков, остается только вам.