Исследование: коронавирус признали сезонным заболеванием

Так, коронавирус тоже «зависим» от изменений температуры и влажности окружающей среды. При этом для доказательства своей теории учёные использовали данные из 162 стран.

В рамках исследование было выяснено, что между темпами увеличения числа заболевших и климатом имеется прямая корреляция. Например, в тех странах, для которых характерны более низкая температура и влажность, инфекция распространяется быстрее.

Отдельно стоит отметить, что всё вышеописанное характерно лишь для I и III волн COVID-19. На удивление, II волна выбивается из общего ряда. Специалисты связывают это с массовым скоплением людей — они либо чаще отдыхали на свежем воздухе, либо, будучи туристами, посещали общественные места.