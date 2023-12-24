Исследование: козы могут играть в игры на iPad, а свиньи сопереживать

Исследователи «заглянули» в сознание коз, свиней и даже коров, открыв мир эмоций и социальных связей, которые раньше недооценивались. Эксперименты включали в себя все: от тренировки свиней на беговых дорожках до проверки того, есть ли у коров друзья, распутывая паутину отношений внутри этих часто недооцениваемых животных. Свиньи, например, показали себя отличными эмпатами. «Мы считаем, что помогающее поведение основано на некотором понимании потребностей другого», — говорит один из авторов работы. «Это важнейший компонент эмпатии, который действительно интересно видеть».

Эти находки, подробнее о которых в источнике, не только проливают свет на богатую внутреннюю жизнь сельскохозяйственных животных, но и ставят важные вопросы о нашем понимании эмпатии и альтруизма в животном мире. По мере того как ученые продолжают разгадывать тайны мозга сельскохозяйственных животных, становится все более очевидным, что эти существа — не просто производственные единицы, а разумные существа со сложными эмоциями и личностными качествами.