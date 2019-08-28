Исследование: красное вино полезнее любых других спиртных напитков

”Хотя мы давно знаем о необъяснимых преимуществах красного вина для здоровья сердца, это исследование показывает, что умеренное употребление красного вина связано с большим разнообразием полезных свойств, что отчасти объясняет, почему благотворное влияние на здоровье именно красного вина обсуждается многие годы”, — рассказал соавтор исследования, доктор Кэролайн Ле Рой из Королевского колледжа Лондона.

Также команда ученых заметила, что кишечная микробиота тех, кто пьет красное вино, содержала большее количество различных видов бактерий по сравнению с теми, кто красное вино не употребляет. Что интересно, схожий результат наблюдался сразу в трех разных странах: в Великобритании, в США и в Нидерландах.