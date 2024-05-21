Исследование: ледники Антарктики таят быстрее из-за теплых течений

Ученые использовали данные коммерческого спутника ICEYE, который собирает изображения поверхности Земли с высокой детализацией. Благодаря спутниковым данным, исследователи впервые смогли наблюдать за тем, как морская вода проникает под ледник во время приливов и остается там, способствуя его таянию.

Теплая морская вода, попадающая под ледник, смешивается с пресной талой водой и создает давление, которое приподнимает ледяной щит. По словам ученых, проникновение теплой воды вглубь ледников может привести к более быстрому их таянию, чем прогнозировалось ранее.

Ученые надеются, что их результаты помогут привлечь больше средств на исследования и разработку более совершенных моделей ледяного покрова.