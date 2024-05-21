Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 21 мая 2024, 09:00
1 мин.

Исследование: ледники Антарктики таят быстрее из-за теплых течений

Что может привести к к повышению уровня моря
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили доказательства проникновения теплой морской воды под ледник Трейтс в Западной Антарктиде. Исследование показало, что взаимодействие океанской воды с ледниками вызывает быстрое таяние льда и может привести к повышению уровня моря выше прогнозируемого.
Исследование: ледники Антарктики таят быстрее из-за теплых течений

© Ferra.ru

Ученые использовали данные коммерческого спутника ICEYE, который собирает изображения поверхности Земли с высокой детализацией. Благодаря спутниковым данным, исследователи впервые смогли наблюдать за тем, как морская вода проникает под ледник во время приливов и остается там, способствуя его таянию.

Теплая морская вода, попадающая под ледник, смешивается с пресной талой водой и создает давление, которое приподнимает ледяной щит. По словам ученых, проникновение теплой воды вглубь ледников может привести к более быстрому их таянию, чем прогнозировалось ранее.

Ученые надеются, что их результаты помогут привлечь больше средств на исследования и разработку более совершенных моделей ледяного покрова.

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
Теги:
#природа
,
#экология
,
#наука