Исследование: ледники Антарктики таят быстрее из-за теплых течений

Опубликовано 21 мая 2024, 09:00
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Исследование: ледники Антарктики таят быстрее из-за теплых теченийЧто может привести к к повышению уровня моря
Ученые из Калифорнийского университета обнаружили доказательства проникновения теплой морской воды под ледник Трейтс в Западной Антарктиде. Исследование показало, что взаимодействие океанской воды с ледниками вызывает быстрое таяние льда и может привести к повышению уровня моря выше прогнозируемого.
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Ученые использовали данные коммерческого спутника ICEYE, который собирает изображения поверхности Земли с высокой детализацией. Благодаря спутниковым данным, исследователи впервые смогли наблюдать за тем, как морская вода проникает под ледник во время приливов и остается там, способствуя его таянию.
Теплая морская вода, попадающая под ледник, смешивается с пресной талой водой и создает давление, которое приподнимает ледяной щит. По словам ученых, проникновение теплой воды вглубь ледников может привести к более быстрому их таянию, чем прогнозировалось ранее.
Ученые надеются, что их результаты помогут привлечь больше средств на исследования и разработку более совершенных моделей ледяного покрова.