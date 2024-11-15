Исследование: люди предпочитают стихи, созданные ИИ

В рамках эксперимента, проведенного учеными Брайаном Портером и Эдуардом Машери из Университета Питтсбурга, 1,634 участника оценивали десять стихотворений. Пять из них были написаны великими поэтами, такими как Уильям Шекспир и Эмили Дикинсон, а пять других — сгенерированы ChatGPT3.5 в их стиле. Результаты показали, что участники чаще ошибались, полагая, что стихи ИИ написаны человеком, а те стихи, которые участники сочли наименее человеческими, оказались произведениями настоящих поэтов.

Во втором эксперименте, в котором участвовали 696 человек, участники оценивали стихи по четырнадцати характеристикам, включая качество, эмоции и оригинальность. Оказавшиеся ИИ-сгенерированными стихи получили более высокие оценки, если участникам не говорили о происхождении произведения. При этом участники, которым сообщили, что стихотворение написано ИИ, ставили ему более низкие оценки по большинству критериев.

Ученые считают, что люди предпочитают стихи ИИ, потому что они кажутся более понятными и доступными, чем произведения классических поэтов, чьи стихи иногда воспринимаются как сложные и непонятные.