Наука и технологии
Опубликовано 21 июня 2024, 19:51
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Исследование: манипулирование химией ДНК может изменить её структуру

Что поможет в создании новых материалов
Ученые из Северо-Западного университета продемонстрировали, как химическое изменение ДНК может изменить ее структуру и гибкость, открывая новые перспективы для медицины и науки о жизни.
Исследование: манипулирование химией ДНК может изменить её структуру

© Ferra.ru

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что измененные ДНК-структуры могут стать основой для создания новых материалов с уникальными свойствами.

Руководил исследованием профессор Медицинского факультета университета Чад Миркин и его коллеги. Они разработали способы, позволяющие манипулировать химической структурой ДНК, чтобы получить кольцевые структуры, способные взаимодействовать с окружающими белками и другими молекулами, что невозможно для линейных ДНК.

Исследование подчеркивает потенциал ДНК как программируемого строительного элемента, способного создавать уникальные материалы на наноуровне, включая полимеры, наночастицы и биомолекулы, что может революционизировать разработку новых технологий и терапий.

Исследование: манипулирование химией ДНК может изменить её структуру
© cience Advances
Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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