Исследование: манипулирование химией ДНК может изменить её структуру

Результаты исследования, опубликованные в журнале Science Advances, показали, что измененные ДНК-структуры могут стать основой для создания новых материалов с уникальными свойствами.

Руководил исследованием профессор Медицинского факультета университета Чад Миркин и его коллеги. Они разработали способы, позволяющие манипулировать химической структурой ДНК, чтобы получить кольцевые структуры, способные взаимодействовать с окружающими белками и другими молекулами, что невозможно для линейных ДНК.

Исследование подчеркивает потенциал ДНК как программируемого строительного элемента, способного создавать уникальные материалы на наноуровне, включая полимеры, наночастицы и биомолекулы, что может революционизировать разработку новых технологий и терапий.