Исследование: миллионы пациентов неправильно измеряли давление из-за ошибок врачей

Результаты, опубликованные в eClinicalMedicine, показывают, что многие медицинские специалисты не следуют установленным рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, что приводит к неточным результатам измерений.

Это, в свою очередь, может привести к неправильному диагнозу гипертонии и необоснованному назначению лекарств миллионам пациентов.

Гипертония является одним из ведущих факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, и точность измерений критически важна для правильного диагностирования и лечения. Однако, как показало исследование, многие врачи измеряют давление, когда пациент сидит на смотровом столе с неподдерживаемыми ногами и спиной, что не соответствует стандартам.

В ходе исследования ученые сравнили показания артериального давления, полученные при строгом соблюдении рекомендаций, с теми, которые были получены при обычных методах измерения.

Оказалось, что систолическое давление, измеренное у пациента на кушетке, было на семь миллиметров ртутного столба выше, чем у сидящего в кресле, а диастолическое давление — на 4,5 мм рт. ст.