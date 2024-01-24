Исследование MIT: ИИ сможет заменить только 23% работников

Ученые моделировали стоимость автоматизации различных задач в США, сосредотачиваясь на работах, где используется компьютерное зрение, таких как учителя и оценщики недвижимости. Оказалось, что только для 23% работников замена была бы экономически обоснованной. В других случаях, из-за высоких затрат на внедрение и эксплуатацию ИИ в области компьютерного зрения, люди выполняли задачи более экономично.

Согласно исследованию, самое благоприятное соотношение затрат и выгод компьютерного зрения наблюдается в сегментах розничной торговли, транспорта и складского хозяйства, а также в сфере здравоохранения. Специалисты считают, что более активное внедрение ИИ, особенно через подписные предложения ИИ-как-сервис, может расширить области применения и сделать их более экономически целесообразными.

Принятие ИИ в различных отраслях ускорилось после демонстрации потенциала технологии такими инструментами, как ChatGPT от OpenAI. Технологические компании от Microsoft и Alphabet в США до Baidu и Alibaba в Китае представили новые ИИ-сервисы и нарастили планы разработки. Однако беспокойство о влиянии ИИ на рабочие места давно является центральной проблемой.