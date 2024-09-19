Исследование MIT показало проблемы с точностью ИИ в видеонаблюдении

Изученные модели показали непоследовательность в том, какие видео они отмечают для вмешательства полиции. Например, одно видео с угоном автомобиля может быть отмечено, а другое с аналогичной активностью нет.

Ученые обнаружили, что модели часто неадекватно применяют социальные нормы к видеозаписям, что затрудняет прогнозирование их поведения в различных контекстах. Это также демонстрирует проблемы с прозрачностью и объяснимостью моделей, поскольку они могут проявлять неожиданные предвзятости, основанные на демографических данных.