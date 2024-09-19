Исследование MIT показало проблемы с точностью ИИ в видеонаблюдении

Опубликовано 19 сентября 2024, 21:081 мин.
Исследование MIT показало проблемы с точностью ИИ в видеонаблюденииОни рекомендует вызов полиции даже без признаков преступлений
Новое исследование Массачусетского технологического института (MIT) и Университета штата Пенсильвания выявило проблемы в использовании больших языковых моделей (LLM) для домашнего видеонаблюдения. Модели могут рекомендовать вызов полиции даже в случаях, когда видео не показывает преступной активности.
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Изученные модели показали непоследовательность в том, какие видео они отмечают для вмешательства полиции. Например, одно видео с угоном автомобиля может быть отмечено, а другое с аналогичной активностью нет.
Ученые обнаружили, что модели часто неадекватно применяют социальные нормы к видеозаписям, что затрудняет прогнозирование их поведения в различных контекстах. Это также демонстрирует проблемы с прозрачностью и объяснимостью моделей, поскольку они могут проявлять неожиданные предвзятости, основанные на демографических данных.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак