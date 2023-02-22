Исследование: молодые пользователи практически не рассматривают какие-либо смартфоны, кроме iPhone

Так, пользователи поколения Z составляют 34% всех владельцев iPhone в Соединённых Штатах, в то время как на долю смартфонов той же Samsung приходится всего 10%. И это заметный сдвиг по сравнению с предыдущими поколениями, где было относительно равное разделение между Android и iOS.

Стоит отметить, что доминирование iPhone имеет последствия не только для рынка смартфонов — пользователи iPhone чаще покупают MacBook, Apple Watch и AirPods.

Сообщается, что причиной повального приобретения смартфонов Apple стало то, что Android-девайсы не могут отправлять тексты через систему iMessage. Это означает, что из-за одного пользователя Android, участвующего в групповом чате владельцев iPhone, исходящие сообщения всех пользователей становятся зелёными, а не синими.

А это, в свою очередь, указывает на то, что чат по умолчанию перешёл на стандарт SMS, а не iMessage. По словам специалистов, данный факт начал приводить к социальному давлению на молодых американцев, чтобы они стали владельцами iPhone.