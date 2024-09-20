Наука и технологии
Опубликовано 20 сентября 2024, 20:17
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Исследование: мозг контролирует ходьбу только при сильной дискоординации

Новые данные могут помочь в реабилитации после неврологических заболеваний
Недавнее исследование, проведенное учеными из Осаки, показало, что мозг начинает вмешиваться в координацию движений ног при ходьбе только после достижения определенного порога дискоординации. Это открытие может улучшить реабилитационные методы для пациентов с травмами мозга и неврологическими расстройствами.
Исследование: мозг контролирует ходьбу только при сильной дискоординации

© Ferra.ru

Ученые провели эксперименты с участниками, которые ходили на беговой дорожке, подвергающейся внезапным изменениям скорости. Это вызывало временную утрату нормального ритма, но участники быстро восстанавливали координацию движений. Для анализа данных использовалась математическая модель, аналогичная двум связанным маятникам, и метод байесовского вывода.

Ученые отметили, что мозг не контролирует координацию ног, пока отклонение от нормального ритма не превышает определенный уровень. Это позволяет снизить потребление энергии и повысить маневренность.

Полученные результаты могут оказаться полезными для улучшения ходьбы у пожилых людей и пациентов, перенесших инсульт или страдающих болезнью Паркинсона, а также для разработки физических вспомогательных средств, которые помогут людям ходить более естественно.

Исследование: мозг контролирует ходьбу только при сильной дискоординации
© 2024, Arai et al
Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
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