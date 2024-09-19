Исследование: мозг может заставлять нас переедать из-за «липких» клеток

Опубликовано 19 сентября 2024, 21:241 мин.
Исследование: мозг может заставлять нас переедать из-за «липких» клетокОбнаружена причина переедания при ожирении и диабете
Новое исследование показало, что клетки мозга могут застревать в плотной «липкой» субстанции — внеклеточном матриксе (ВКМ) при ожирении и диабете 2 типа. Это состояние, названное «нейрофиброзом» (neurofibrosis), препятствует нормальной работе нейронов, ответственных за контроль аппетита, массы тела и уровня сахара в крови.
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Ранее этот процесс считался необратимым, но ученые смогли восстановить функцию клеток с помощью специальных ингибиторов нейрофиброза, которые разрушают ВКМ. Это открытие может привести к созданию новых методов лечения ожирения и диабета.
Ожирение и диабет вызывают инсулинорезистентность нейронов, что нарушает их способность регулировать сахар в крови. Вмешательство в процессы, происходящие в матриксе, даёт надежду на разработку лекарств, способных предотвратить накопление «липких» веществ в мозге и помочь восстановить нормальные функции организма.
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