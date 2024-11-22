Наука и технологии
Опубликовано 22 ноября 2024, 17:16
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Исследование мозга поможет улучшить городское планирование

Ученые изучают, как мозг реагирует на городскую среду
Ученые из Университета штата Мичиган провели исследование, которое поможет улучшить планирование городов, сделав их более удобными для жителей и гостей. Используя технологии нейровизуализации, они изучали, как мозг человека реагирует на разные городские пространства, и сделали выводы, которые могут быть полезны для устойчивого развития городов.
Исследование мозга поможет улучшить городское планирование

© Ferra.ru

Исследование возглавил Дар Меши, доцент кафедры рекламы и директор Лаборатории социальных медиа и нейробиологии. Вместе с коллегами из Лиссабонского университета он сосредоточился на изучении вентромедиальной префронтальной коры (vmPFC) — области мозга, связанной с оценкой ценности и принятием решений.

Для эксперимента 77 участников просмотрели фотографии различных городских локаций Лиссабона, хотя сами никогда там не были. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI), ученые определяли, какие участки мозга активизируются при просмотре этих изображений. Результаты показали, что активность в vmPFC может предсказать, какие места люди захотят посетить.

Оказалось, что привлекать людей могут не только эстетически красивые районы, но и те, что имеют культурное или социальное значение. Такие данные могут помочь в создании городских пространств, которые учитывают предпочтения людей, делая города более привлекательными и удобными.

Исследование мозга поможет улучшить городское планирование

© Nature Cities

Источник:Phys.org
Автор:Булат Кармак
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