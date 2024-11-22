Исследование мозга поможет улучшить городское планирование

Исследование возглавил Дар Меши, доцент кафедры рекламы и директор Лаборатории социальных медиа и нейробиологии. Вместе с коллегами из Лиссабонского университета он сосредоточился на изучении вентромедиальной префронтальной коры (vmPFC) — области мозга, связанной с оценкой ценности и принятием решений.

Для эксперимента 77 участников просмотрели фотографии различных городских локаций Лиссабона, хотя сами никогда там не были. Используя функциональную магнитно-резонансную томографию (fMRI), ученые определяли, какие участки мозга активизируются при просмотре этих изображений. Результаты показали, что активность в vmPFC может предсказать, какие места люди захотят посетить.

Оказалось, что привлекать людей могут не только эстетически красивые районы, но и те, что имеют культурное или социальное значение. Такие данные могут помочь в создании городских пространств, которые учитывают предпочтения людей, делая города более привлекательными и удобными.