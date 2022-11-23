Исследование: насколько россияне «прошарены» в вопросах защиты от киберугроз

Общий индекс киберграмотности жителей России составил 48,2 пункта из 100 возможных. В рамках изучения вопроса, эксперты проверяли знания россиян об актуальных киберугрозах и способах защиты от них.

Если же говорить непосредственно о тестировании, то оно включало в себя следующие темы: антивирусная защита, безопасное использование Интернета, социальная инженерия, телефонное и интернет-мошенничество, безопасность персональных данных, безопасное использование Wi-Fi и т.д.

Самый высокий уровень киберграмотности был обнаружен среди россиян в возрасте от 25 до 34 лет. Но чем старше становился опрошенный, тем ниже становилось значение индекса.