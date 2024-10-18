Исследование: нейронные сети помогают мозгу предсказывать будущие события

Хотя память изучена достаточно глубоко, связь между памятью и предсказанием будущих событий на клеточном уровне оставалась малоизученной. Ламберти продемонстрировала, что нейроны способны предсказывать будущие стимулы, что подтверждает теорию о том, что предсказание — это общая функция нейронных сетей.

Одним из значительных достижений стало создание in-vitro модели нейронных сетей, имитирующей условия мозга. В этой модели исследователи изучали, как нейроны формируют воспоминания и предсказывают будущие события. Ламберти использовала мультиэлектродные массивы для записи активности нейронов и их стимуляции, применяя два типа воздействия: фокальную электрическую и глобальную оптогенетическую стимуляцию.