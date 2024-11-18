Исследование: нет, Китай не взломал современную криптографию с помощью квантового компьютера

Однако, несмотря на научное исследование, опубликованное группой учёных под руководством Ван Чао из Шанхайского университета, эксперты считают, что опасения сильно преувеличены.

Исследование демонстрирует атаки на легковесные блочные шифры Present, Gift-64 и Rectangle, которые применяются в устройствах с ограниченными ресурсами.

Учёные использовали новую методику QuCMC, сочетающую квантовый отжиг с традиционными методами криптоанализа. Однако атаки были проведены на шифры с ключами длиной всего 22 бита, что значительно уступает стандартным 256-битным ключам AES, защищающим данные сегодня.

Эксперты подчёркивают, что такое исследование, хоть и интересно, не представляет угрозы для широкоупотребительных шифров вроде AES-256.

«Это не квантовый апокалипсис», — комментирует Авеста Ходжати из DigiCert. Современная криптография остаётся надёжной и безопасной.