Исследование: о чём люди жалеют чаще всего

По словам Пинка, наиболее часто люди жалеют о неспособности найти контакт с другими людьми, особенно в отношениях, которые закончились. На основе полученных данных он сформулировал собственное правило для минимизации сожалений: всегда протягивайте руку помощи, когда думаете, стоит ли кому-то помочь.

Отетим, что данную идею подтверждает и исследование, проведённое Питтсбургским университетом. Оно, в свою очередь, показало, что установление контактов с друзьями, знакомыми или даже бывшими коллегами оказывает значительное влияние на человека. Даже если контакт был коротким.

Результаты исследования показывают, что если ситуация не является явно токсичной или оскорбительной, всегда стоит протянуть руку помощи другим людям.