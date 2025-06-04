Исследование объяснило, почему люди осознанно отказываются от ИИ

Авторы исследования опросили участников о ситуациях, когда те намеренно не стали использовать ИИ. После анализа ответов был составлен второй опрос — в нем оценивались готовность применять ИИ в разных сферах и уровень беспокойства по поводу его использования.

Результаты показали, что главные причины отказа — это недоверие к качеству ответов, неуверенность в этичности ИИ, страх утечки личных данных, а также ощущение потери живого человеческого взаимодействия. Особенно это проявляется в деликатных или значимых ситуациях: при создании произведений искусства, написании стихов, составлении некрологов или в поиске медицинских и финансовых советов.

В образовании участники часто воспринимают ИИ как подмену обучения. Они боятся, что, используя ИИ для выполнения заданий, теряют возможность действительно усвоить материал. То есть технология становится не помощником, а препятствием для развития навыков.

Исследователи отмечают, что ИИ — это инструмент, который может быть очень полезным, но только при грамотном применении. Как молоток, он подходит для определенных задач, но не для всех подряд. Все зависит от цели: человек хочет научиться, быстро что-то сделать или произвести впечатление?

В итоге исследование подчеркивает важность осознанного подхода.