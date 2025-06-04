Наука и технологии
Опубликовано 04 июня 2025, 23:15
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Исследование объяснило, почему люди осознанно отказываются от ИИ

Не все боятся захвата мира — причины глубже
Несмотря на широкое распространение генеративного искусственного интеллекта (ИИ), вроде ChatGPT, далеко не все спешат его использовать. Новое исследование, проведенное профессорами из Университета Бригама Янга, показало, что отказ от ИИ часто не связан со страхом перед роботами или фантазиями об искусственном разуме. Причины куда более обыденные и личные.
Исследование объяснило, почему люди осознанно отказываются от ИИ

© Ferra.ru

Авторы исследования опросили участников о ситуациях, когда те намеренно не стали использовать ИИ. После анализа ответов был составлен второй опрос — в нем оценивались готовность применять ИИ в разных сферах и уровень беспокойства по поводу его использования.

Результаты показали, что главные причины отказа — это недоверие к качеству ответов, неуверенность в этичности ИИ, страх утечки личных данных, а также ощущение потери живого человеческого взаимодействия. Особенно это проявляется в деликатных или значимых ситуациях: при создании произведений искусства, написании стихов, составлении некрологов или в поиске медицинских и финансовых советов.

В образовании участники часто воспринимают ИИ как подмену обучения. Они боятся, что, используя ИИ для выполнения заданий, теряют возможность действительно усвоить материал. То есть технология становится не помощником, а препятствием для развития навыков.

Исследователи отмечают, что ИИ — это инструмент, который может быть очень полезным, но только при грамотном применении. Как молоток, он подходит для определенных задач, но не для всех подряд. Все зависит от цели: человек хочет научиться, быстро что-то сделать или произвести впечатление?

В итоге исследование подчеркивает важность осознанного подхода.