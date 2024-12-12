Исследование объяснило роль глубокого сна в создании долгосрочной памяти

Исследователи из Берлинского университета Charité объяснили, что медленные волны активируют неокортекс — часть мозга, которая отвечает за долговременную память. Этот процесс особенно важен, когда информация из краткосрочной памяти, хранящейся в гиппокампе, переносится в долговременную память.

Медленные волны представляют собой синхронные колебания электрического напряжения в коре мозга, которые происходят во время фазы глубокого сна. Эти колебания можно измерить с помощью электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Ученые выяснили, что во время этих колебаний синаптические связи между нейронами неокортекса становятся особенно сильными, что делает мозг более восприимчивым к получению новой информации.

Для своего исследования команда использовала образцы человеческой ткани, полученные от пациентов, которым проводили нейрохирургические операции. Они имитировали колебания напряжения, характерные для медленных волн, и измеряли реакцию нервных клеток. Результаты показали, что синапсы нейронов работают наиболее эффективно в тот момент, когда напряжение резко повышается.

Эти открытия могут помочь в разработке методов улучшения памяти, например, для пожилых людей с нарушениями когнитивных функций.