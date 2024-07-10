Исследование: одиночество сильнее изоляции бьет по памяти

Исследователи анализировали влияние одиночества и социальной изоляции на память людей среднего и старшего возраста в течение шести лет. Они выделили четыре группы: одинокие и изолированные, только изолированные, только одинокие и не относящиеся ни к одной из категорий.

Сочетание одиночества и социальной изоляции приводит к самому резкому падению памяти за исследованный период, рассказал автор исследования Чи Вон Кан. В исследовании участвовали специалисты факультетов здравоохранения и статистики университета Ватерлоо. Статья опубликована в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics.

Неодинокие, но изолированные люди могут поддерживать умственную активность в одиночестве, например, чтением, играми и хобби, которые улучшают память и стимулируют мозг. Кан надеется, что результаты исследования привлекут внимание к необходимости социальных программ, особенно для пожилых людей, страдающих одновременно от одиночества и изоляции, наиболее подверженных ухудшению памяти.