Наука и технологии
Опубликовано 10 июля 2024, 21:59
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Исследование: одиночество сильнее изоляции бьет по памяти

Пожилых людей
Ученые Канадского университета Ватерлоо показало, что одиночество оказывает более негативное влияние на память, чем социальная изоляция, хотя оба фактора опасны для пожилых людей. Одиночество — субъективное чувство, которое может возникнуть даже при наличии социальных контактов. Оно часто связано с депрессией и повышением уровня стресса, что может привести к ухудшению памяти.
Исследование: одиночество сильнее изоляции бьет по памяти
© Dominik Lange

Исследователи анализировали влияние одиночества и социальной изоляции на память людей среднего и старшего возраста в течение шести лет. Они выделили четыре группы: одинокие и изолированные, только изолированные, только одинокие и не относящиеся ни к одной из категорий.

Сочетание одиночества и социальной изоляции приводит к самому резкому падению памяти за исследованный период, рассказал автор исследования Чи Вон Кан. В исследовании участвовали специалисты факультетов здравоохранения и статистики университета Ватерлоо. Статья опубликована в журнале Archives of Gerontology and Geriatrics.

Неодинокие, но изолированные люди могут поддерживать умственную активность в одиночестве, например, чтением, играми и хобби, которые улучшают память и стимулируют мозг. Кан надеется, что результаты исследования привлекут внимание к необходимости социальных программ, особенно для пожилых людей, страдающих одновременно от одиночества и изоляции, наиболее подверженных ухудшению памяти.