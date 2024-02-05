Исследование: ограничение калорий может продлить жизнь и укрепить мозг

Эксперимент проводился на плодовых мушках, придерживающихся либо обычной, либо умеренной диеты. Ученые выявили пять генов, влияющих на продолжительность жизни при ограничении калорий, и обнаружили, что ген OXR1, аналогичный человеческому гену, играет важную роль.

Дальнейшие тесты показали, что OXR1 влияет на ретромер, комплекс белков, связанный с переработкой клеточных протеинов и липидов. Ограничение калорий увеличивает экспрессию OXR1, улучшая функцию ретромера. Этот механизм связан с защитой клеток, включая нейроны, и предотвращает возрастные нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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