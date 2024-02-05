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Наука и технологии
Опубликовано 05 февраля 2024, 23:14
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Исследование: ограничение калорий может продлить жизнь и укрепить мозг

Был проведен эксперимент
Исследование университета Южной Калифорнии выявило, что ограничение калорий способствует улучшению здоровья мозга и увеличивает продолжительность жизни. Ученые выяснили, что изменения в работе особого гена, вызванные диетой, играют ключевую роль в этом процессе, пишет «Газета.Ru» ссылаясь на статью в журнале Nature Communications.
Исследование: ограничение калорий может продлить жизнь и укрепить мозг

© Ferra.ru

Эксперимент проводился на плодовых мушках, придерживающихся либо обычной, либо умеренной диеты. Ученые выявили пять генов, влияющих на продолжительность жизни при ограничении калорий, и обнаружили, что ген OXR1, аналогичный человеческому гену, играет важную роль.

Дальнейшие тесты показали, что OXR1 влияет на ретромер, комплекс белков, связанный с переработкой клеточных протеинов и липидов. Ограничение калорий увеличивает экспрессию OXR1, улучшая функцию ретромера. Этот механизм связан с защитой клеток, включая нейроны, и предотвращает возрастные нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

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