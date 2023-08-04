Исследование опровергло негативное влияние майнинга биткоина на окружающую среду

Исследование опровергло негативное влияние майнинга биткоина на окружающую средуНе более, чем в других отраслях
KPMG, одна из ведущих мировых бухгалтерских компаний, провела исследование, чтобы выяснить, насколько майнинг биткоинов влияет на окружающую среду. Рассматривались два фактора: потребление электроэнергии и выброс углерода.
Исследование вызвано мифами о биткоине, в частности, о якобы большом вреде добычи этой криптовалюты для окружающей среды. Проведённые экспертизы показали, что добыча биткоина потребляет значительное количество энергии — 110 ТВт*ч в год, но в целом это всего 0,55% мирового потребления электричества. Для сравнения, примерно такое же количество электроэнергии потребляют бытовые сушильные машины.
Как отмечено в отчёте KPMG, нужно учитывать не только потребление электричества, но и выбросы углекислого газа, образующегося при выработке энергии. Так, майнинг биткоина производит порядка 67 млн тонн CO2-эквивалента в год, в других отраслях цифры такие: добыча золота — 100 млн тонн CO2-эквивалента, туризм — 4500 млн тонн CO2-эквивалента, мода — 2100 млн тонн CO2-эквивалента в год. Этот анализ показывает, что выбросы биткоина относительно минимальны.