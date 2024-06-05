Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 05 июня 2024, 23:31
1 мин.

Исследование: пациенты с аритмией имеют повышенный риск деменции

Ученые изучили записи более чем 5 миллионов пациентов
Новое исследование показало, что пациенты с фибрилляцией предсердий (ФП), наиболее распространенным нарушением сердечного ритма, имеют повышенный риск развития некоторых форм деменции.
Исследование: пациенты с аритмией имеют повышенный риск деменции

© Ferra.ru

ФП известна связью с инсультами и тромбами у пожилых пациентов и тех, у кого есть другие заболевания. Группы таких пациентов обычно принимают препараты, разжижающие кровь, в качестве профилактики, но молодые люди или те, которые считаются «низкими по риску», это не делают.

Исследователи из Университета Бирмингема изучили электронные медицинские записи более чем 5 миллионов пациентов первичного ухода по всему Великобритании. В ходе пятилетнего наблюдения они сравнили более чем 36 000 пациентов с ФП и более чем 100 000 пациентов без нее.

Не смотря на то, что они считались «низкими по риску», пациенты с ФП имели вдвое больше шансов развить инсульт или тромб, чем те, у кого ФП не было. Был также выше риск развития деменции любого вида и сосудистой деменции.

Источник:Medical Xpress
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Деменция
,
#медицина
,
#здоровье