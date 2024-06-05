Исследование: пациенты с аритмией имеют повышенный риск деменции

ФП известна связью с инсультами и тромбами у пожилых пациентов и тех, у кого есть другие заболевания. Группы таких пациентов обычно принимают препараты, разжижающие кровь, в качестве профилактики, но молодые люди или те, которые считаются «низкими по риску», это не делают.

Исследователи из Университета Бирмингема изучили электронные медицинские записи более чем 5 миллионов пациентов первичного ухода по всему Великобритании. В ходе пятилетнего наблюдения они сравнили более чем 36 000 пациентов с ФП и более чем 100 000 пациентов без нее.

Не смотря на то, что они считались «низкими по риску», пациенты с ФП имели вдвое больше шансов развить инсульт или тромб, чем те, у кого ФП не было. Был также выше риск развития деменции любого вида и сосудистой деменции.