Исследование: почти 50% активности в Интернете приходится на ботов

Исследование: почти 50% активности в Интернете приходится на ботовВсемирная паутина всё меньше принадлежит обычным пользователям-людям
Захват интернет-пространства ботами продолжает расти. Так, в 2022 году они составили почти половину всего сетевого трафика.
Всемирная Сеть стала более «автоматизированной», а настоящие люди в ней встречаются всё реже. Стоит отметить, что под ботами в данном случае подразумеваются автоматизированные программы, которые могут выполнять различные задачи в Интернете.
Однако не все они добрые и полезные. По данным исследования, «плохие» боты, которые могут заниматься рассылкой спама, шпионажем, атаками на веб-сайты и прочими «грязными» делами, составили уже 30,2% всего трафика. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году.
При этом выросло не только количество «плохих» ботов, но и их «навыки». Больше половины всего трафика от них приходилось на так называемые «продвинутые» боты, которые стали ещё более хитрыми и опасными.
Самые большие потери от их действий понесли сферы туризма, розничной торговли и финансовых услуг. В отраслях игр и телекоммуникаций доля подобного трафика составила почти половину от общего количества.