Исследование: почти 50% активности в Интернете приходится на ботов

Всемирная Сеть стала более «автоматизированной», а настоящие люди в ней встречаются всё реже. Стоит отметить, что под ботами в данном случае подразумеваются автоматизированные программы, которые могут выполнять различные задачи в Интернете.

Однако не все они добрые и полезные. По данным исследования, «плохие» боты, которые могут заниматься рассылкой спама, шпионажем, атаками на веб-сайты и прочими «грязными» делами, составили уже 30,2% всего трафика. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году.