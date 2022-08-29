Исследование: почти каждый второй интернет-пользователь стал жертвой утечки личных данных

Более того, статистика показывает, что практически каждый четвертый (25%) респондент попадал в подобную ситуацию не раз. Чаще всего, заявляют эксперты, в открытый доступ попадают имена, номера телефонов и адреса электронной почты.

Также из интересного стоит отметить, что всё те же 25% столкнулись с ростом спам-звонков. А 15,5% заявили о появлении у них подписки на сервисы, которые были оформлены не ими.