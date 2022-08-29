Исследование: почти каждый второй интернет-пользователь стал жертвой утечки личных данных

Исследование: почти каждый второй интернет-пользователь стал жертвой утечки личных данныхПри этом многие отказывают соблюдать минимальную технику безопасности в Сети
Более того, статистика показывает, что практически каждый четвертый (25%) респондент попадал в подобную ситуацию не раз. Чаще всего, заявляют эксперты, в открытый доступ попадают имена, номера телефонов и адреса электронной почты.
Также из интересного стоит отметить, что всё те же 25% столкнулись с ростом спам-звонков. А 15,5% заявили о появлении у них подписки на сервисы, которые были оформлены не ими.
Респонденты опроса сообщили об участившихся случаях спам-звонков и рассылок, что говорит о необходимости быть особенно внимательными в таких ситуациях. К сожалению, сами пользователи зачастую не спешат следовать дополнительным мерам безопасности. В любом случае на помощь приходят страховые продукты, например, страхование банковских карт с защитой, в том числе, от мошеннических действий третьих лиц, например, случаев несанкционированного доступа к счёту держателя банковской карты.