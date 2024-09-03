Исследование показали уязвимость ИИ в беспилотных автомобилях

Опубликовано 03 сентября 2024, 10:301 мин.
Исследование показали уязвимость ИИ в беспилотных автомобиляхВозможность атаки на системы обнаружения
Исследования Университета Буффало выявили потенциальные уязвимости в системах искусственного интеллекта (ИИ), используемых в беспилотных автомобилях. В ходе испытаний выяснилось, что с помощью 3D-печатных объектов можно скрыть транспортное средство от радаров, что ставит под угрозу их надежность.
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Исследователи обнаружили, что можно обмануть ИИ-системы, размещая на автомобилях геометрические «маски», которые делают их невидимыми для радаров. Эти результаты могут повлиять на автомобильную, технологическую, страховую отрасли и регуляторов.
Чуньмин Цяо, возглавляющий исследование, подчеркивает необходимость обеспечения безопасности ИИ-систем для автономных автомобилей, поскольку они могут стать основным видом транспорта в будущем. Исследования, начатые в 2021 году, обнаружили, что mmWave-радары, несмотря на их надежность, также подвержены цифровым и физическим атакам.
Хотя существующие беспилотные автомобили не являются небезопасными, эти результаты подчеркивают важность разработки эффективных защитных мер.
Источник:Tech Xplore
Автор:Булат Кармак