Исследование показали уязвимость ИИ в беспилотных автомобилях

Исследователи обнаружили, что можно обмануть ИИ-системы, размещая на автомобилях геометрические «маски», которые делают их невидимыми для радаров. Эти результаты могут повлиять на автомобильную, технологическую, страховую отрасли и регуляторов.

Чуньмин Цяо, возглавляющий исследование, подчеркивает необходимость обеспечения безопасности ИИ-систем для автономных автомобилей, поскольку они могут стать основным видом транспорта в будущем. Исследования, начатые в 2021 году, обнаружили, что mmWave-радары, несмотря на их надежность, также подвержены цифровым и физическим атакам.

Хотя существующие беспилотные автомобили не являются небезопасными, эти результаты подчеркивают важность разработки эффективных защитных мер.