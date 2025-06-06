Исследование показало, что люди по-разному воспринимают фоновый шум

Инициатор нового исследования, профессор Джонатан Пилл из Северо-Восточного университета, решил проверить и расширить эти выводы. Для этого он пригласил другие научные группы со всего мира и внимательно изучил методику предыдущей работы, включая звуки и программы, используемые в эксперименте. Благодаря сотрудничеству и обмену информацией исследователи смогли воспроизвести эксперимент на значительно большем числе участников — 149 человек.

В ходе эксперимента участникам предлагалось слушать последовательность шумов, меняющихся по громкости, а затем фиксировать, когда они слышат короткий сигнал — «бип». Целью было определить, с какого момента человек начинает различать звуки в шуме. Итоговое исследование подтвердило, что восприятие шума действительно меняется в зависимости от того, что человек слышал ранее. Также выяснилось, что у разных людей эта способность сильно различается.